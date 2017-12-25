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25 Aralık 2017 10:51

‘Kahramanlar Kumpanyası’ Germencikli çocuklarla buluştu

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sanat etkinlikleri kapsamında “Kahramanlar Kumpanyası” isimli çocuk tiyatrosu izleyicisiyle buluştu.

‘Kahramanlar Kumpanyası’ Germencikli çocuklarla buluştu

25 Aralık 2017 10:51


Yazarlığını Nazif Uslu’nun, Yönetmenliğini ise Tuncer Candan’ın yaptığı Asem Sanat tiyatrosu tarafından gösterime sunulan “Kahramanlar Kumpanyası” isimli oyun Germencik Belediyesi Konferans salonunda çocuklarla buluştu. Vatandaşların çocuklarıyla birlikte kullanılmış oyuncak veya okunmuş kitap karşılığında aldıkları biletler ile ücretsiz olarak izledikleri tiyatro gösterisinde keyifli dakikalar geçirdiler. Yoğun ilgi ile karşılanan oyunda salona sığmayan ebeveynler ve çocukları Germencik Belediyesi konferans salonunu doldurdu.



Kahramanlar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda “Keloğlan, Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz etkinlik süresince minikleri güldürdü. Müzikli komedinin yoğun olduğu oyuna çocuklarda eşlik ederek gülüp eğlendiler. Çocuklar zaman zaman oyuna katılarak kıssadan hisse herkesin her dediğine hemen inanmamaları, söylenen şeyi araştırıp sorgulayıp doğruluğunu ya da yanlışlığına emin olduktan sonra karar vermeleri gerektiğini öğrendi.



Sanat İnsanı Yaşama Bağlıyor


Sanat ve sanatçının insanları yaşama bağladığını dile getiren Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, sanatın güzelliğin ifadesi olduğunu belirterek, “Belediye olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle de sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Bu güzel çocuk oyunu ile de geleceğin mimarlarına sanatı sevdirmek için Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz bir etkinlik hazırladı. Minik hemşerilerim kendileri için hazırlanan oyunu aileleriyle birlikte izleme fırsatı buldu. Çocukların doyasıya eğlenip gülmesi bizleri de sevindirdi” dedi.



Oyunun ilk seansı 13.00’da sahne alırken 2’ncisi ise 14.15’de başladı. Her iki programda da salonun dolması dikkatlerden kaçmadı. Gösterinin sonunda ise çocuklar, oyuncuları ayakta alkışladı.




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