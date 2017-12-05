Kahvaltıya inmeyen Sinan, sanayi esnafını yasa boğdu

Sanayide 22 yaşındaki bir genç, bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verdi. İşe yeni başladığı öğrenilen gencin ölümü sanayi esnafını üzdü.

Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1502 Sokaktaki bir iş yerinde 3-4 ay önce işe başlayan 22 yaşındaki Sinan Aydoğan, sabah saatlerinde dükkanı açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Edinilen bilgiye göre; 1502 sokaktaki esnaf her gün sabah dükkanı açtıktan sonra birlikte kahvaltı yapıp işe başlıyordu. Bugün de birlikte kahvaltı yapmak için hazırlık yapan esnaf kahvaltıya başlamadan önce Sinan’ı çağırdı. İki dakikalığına yukarı çıkıp geleceğini söyleyen Sinan Aydoğan’ın uzun süre aşağıya inememesi üzerine kahvaltıya bekleyen komşuları Sinan’ı çağırmak için dükkanın üst katına çıktıklarında acı olayla karşılaştı. Sinan’ı asılı vaziyette gören komşuları hemen 112 Acil Servis ve polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.