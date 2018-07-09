Kale ve Altıntaş kültür merkezini inceledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi’nin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında İncirliova’da yapılmakta olan Kültür Merkezi yaklaşık 12 milyon TL’ye mal olacağı ve 7 Eylül 2018 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Kültür Merkezi İnşaatında yapılan incelemeler sonrası bir açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin sorunlarına çözüm üretmek ve yıllardır yapılamayan hizmetleri halkımızla buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken hiçbir siyasi çekişmeye girmeden İncirliova’mızın yararına olacak şekilde çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte geçtiğimiz yıl temelini attığımız Kültür Merkezimiz tamamlanma aşamasına geldi. Aydın ve İncirliova’mızın kurtuluş günü olan 7 Eylül 2018 tarihinde tesisimizi hizmete açmayı planlıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere tesisimizin yapımında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kültür Merkezimiz İncirliova Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Barış Altıntaş ise “Amacımız Aydın’a en iyi şekilde hizmet edebilmektir. Bunu gerçekleştirirken de Gürşat Başkanımızın dediği gibi siyasi çekişmelere girmeden halkımızın yararına olacak olan iş ve hizmetleri yapabilmektir. Kısa bir zaman içerisinde tamamlanma aşamasına gelen İncirliova Kültür Merkezi Projesi’nin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İncirliova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden Kültür Merkezi içerisinde sinema salonu, tiyatro ve konferans salonları, gençlik merkezi, hizmet ofisleri, halk eğitim merkezi atölyeleri, sergi salonu, kafeterya, kapalı düğün salonu, otopark, mescit yer alıyor.