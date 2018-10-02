Kale'den koca çınarlara ziyaret

Ziyaretlere ilişkin bir açıklamada bulunan Başkan Kale; “İncirliova Belediyesi temel sosyal belediyeciğine de büyük önem vermektedir. Bizler sadece özel ya da resmi günlerde vatandaşlarımızı ziyaret etmiyoruz. Bulduğumuz her fırsatta koca çınarlarımızla bir araya gelip onların engin tecrübelerinden faydalandığımız gibi onların yaşadığı sorun ve sıkıntıları da birebir konuşarak çözüme kavuşturuyoruz. Bugün de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle ilçemizdeki Zeliha Tabak (85), Fadime Bilgin (89), Fatma Çoruh (88) Durdu Göz (85) teyzelerimiz ile Ahmet Çoruh (90) amcamızı evlerinde ziyaret ederek hal hatırlarını sorduk. Geçmişten geleceğe bir köprü ve başımızın tacı olan tüm yaşlı vatandaşlarımıza yüce Allah'tan sağlık, sıhhat içerisinde bir yaşam sürmelerini diliyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar, Başkan Kale'ye teşekkür etti.