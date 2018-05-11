“Kaliteli bir uyku için telefonla yatağa girmeyin”

Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, internetin yaygınlaşıp akıllı telefonların insanların ayrılmaz birer parçası olmasıyla birlikte uyku kalitesinin düştüğünü belirterek “Kaliteli bir uyku telefonla asla yatağa girmeyin” dedi.

İletişim için kullanılması gereken internet ve cep telefonlarının aile içi iletişimi olumsuz etkilediği gibi insanların uyku kalitesini de kaçırdığını belirten Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, “Maalesef cep telefonlarına o kadar bağımlı hale geldik ki, belli bir yaşın altındaki birçok kişi yatağa bile telefonu ile girmeye başladı. Sadece iletişim amacıyla kullanılması gereken bu teknolojik cihazlar sanki hayatın ayrılmaz bir parçasıymış gibi görülmeye başladı. Hal böyle olunca belli bir düzene göre yaşaması gereken insanlarımızın günlük yaşam programı alt üst olmaya başladı. Gece uyuyamaz gündüz uyanamaz duruma geldik. Kaliteli bir uyku uyumak isteyen kimse odada televizyon açıkken, cep telefonu ve tableti yanında yatağa girmesin” dedi.

Bu cihazların insanları uyutmadığı gibi yaydığı ışıkların da uykuyu olumsuz etkilediğini belirten Dr. Erdal Gezer, “Kaliteli bir gece uykusu yaşamak ve gün içerisinde uyanık kalabilmek için yatakta internet ve teknolojik cihazlardan uzak durmak gerekiyor. Maalesef cep telefonu ile yatağa girmek sağlıklı, dinlendirici ve yeterli bir uykuyu engelliyor. Bu durum günlük yaşamı olumsuz etkilediği gibi iş hayatını ve çalışma esnasındaki verimi de olumsuz etkiliyor” diye konuştu.