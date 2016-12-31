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31 Aralık 2016 07:42

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’nden yılsonu kahvaltısı

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’nden yılsonu kahvaltısı

31 Aralık 2016 07:42

Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği personeli, yılsonu değerlendirme kahvaltısında buluştu.
Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Yılsonu değerlendirme kahvaltısına Genel Sekreter Uzm. Dr. Selma Özcan, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Nevzat Önen, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, Mali Hizmetler Başkanı Erol Dinçer ve Genel Sekreterlik personeli katıldı.
Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, Genel Sekreterlik ailesinin bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam koşullarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı oluşturmaktadır. Göreve geldiğimden beri sizlerle birlikte çalışmanın onurunu yaşıyorum. 2017 yılında hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirerek, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.



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