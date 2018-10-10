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Kamu kurumlarından hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olaylarına karışan ve cezaevi firarisi olarak aranan H.

A polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kamu kurumlarından yaşanan hırsızlıkların artması üzerine inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonucu cezaevi firarisi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranması bulunan H.A. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. H.A sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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