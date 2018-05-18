Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre kaza; Söke-Milas Karayolu Sarıkemer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke’den Didim istikametine seyreden ve Didim’de esnaflık yapan Hakan Kutucu idaresindeki 09 AAF 294 plakalı motosiklet, önünde seyreden ve kontrolsüz dönüş yapan sürücüsü öğrenilemeyen 42 TN 248 plakalı kamyonun altına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan Kutucu’yu ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Didim’de esnaflık yapan bir çocuk babası Hakan Kutucu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada hasar gören motosiklet ise çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kutucu’nun ölüm haberi ailesine ulaştırıldı.