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08 Temmuz 2017 17:43

Kanalyolu patlıcan tarlasına döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yüklü haldeyken virajı alamayan traktörün römorkunda bulunan 4 ton patlıcan yola saçıldı.

Kanalyolu patlıcan tarlasına döndü

08 Temmuz 2017 17:43


Kaza, Nazilli’nin Yıldıztepe Mahallesi Kanalyolu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 90 sokak istikametinde ilerleyen 09 ST 811 plakalı traktör Kurudere Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Traktör sürücüsü Z.T. hızı iyi ayarlayamayınca 4 ton patlıcanın olduğu römork devrildi. Patlıcanların etrafa saçılmasıyla sokak adeta patlıcan tarlasına döndü. Polis ekiplerinin kontrolünde patlıcanların kurtarılması yaklaşık 1 saat sürerken kazada oradan herhangi birinin geçmemesi olası bir yaralanma ya da can kaybını önledi. Traktör sürücüsü Z.T. kazayı yaralanmadan atlattı.




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