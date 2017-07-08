Kanalyolu patlıcan tarlasına döndü

Kaza, Nazilli’nin Yıldıztepe Mahallesi Kanalyolu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 90 sokak istikametinde ilerleyen 09 ST 811 plakalı traktör Kurudere Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Traktör sürücüsü Z.T. hızı iyi ayarlayamayınca 4 ton patlıcanın olduğu römork devrildi. Patlıcanların etrafa saçılmasıyla sokak adeta patlıcan tarlasına döndü. Polis ekiplerinin kontrolünde patlıcanların kurtarılması yaklaşık 1 saat sürerken kazada oradan herhangi birinin geçmemesi olası bir yaralanma ya da can kaybını önledi. Traktör sürücüsü Z.T. kazayı yaralanmadan atlattı.