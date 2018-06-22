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22 Haziran 2018 18:25

Kanser hastalarını peruk takmaya çağıran Melek Narcı hayatını kaybetti

3 yıl önce kansere yakalanan ve 20 gün önce de Kuşadalı bir firma tarafından peruğa kavuşturulan Trabzonlu 15 yaşındaki Melek Narcı’nın hayatını kaybetmesi Kuşadası’nda da büyük üzüntüye neden oldu.

Kanser hastalarını peruk takmaya çağıran Melek Narcı hayatını kaybetti

22 Haziran 2018 18:25


Trabzonspor’un ve milli takımın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı’nın da ziyaret edip forma hediye ederek gündeme taşıdığı ve 20 gün önce Kuşadası’ndan bir firma tarafından ücret peruk hediye edilen Melek Narcı, sosyal medyadan yaptığı çağrılarla diğer kanser hastalarının bundan faydalanması için kampanya başlatmıştı.


Trabzon’un Çaykara ilçesi doğumlu 15 yaşındaki Melek Narcı, 3 yıl önce 3 yıl önce yüksek risk kanser tanısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü’ne kaldırılmıştı. İnşaatlarda çalışan babasını 40 günlükken kaybeden, ablası, ağabeyi ve annesiyle yaşayan Melek Narcı’ya merkezi Trabzon’da bulunan Umat ve Yaşam Derneği ve Dernek Başkanı Dr. Nimet Baki sahip çıktı. Trabzonspor’un ve milli takımın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Melek Narcı’yı ziyaret ederek forma hediye etmişti. En büyük hayali kemoterapi sonucu kaybettiği saçlarının yerine peruk takmak olan Melek Narcı’nın bu hayalinin yerine gelmesi için Kuşadası’nda kanserli hastalara ücretsiz peruk hediye eden bir peruk firmasının sahibi Kenan Kaya’ya ulaşılmıştı. Hayırsever işadamı Kaya’nın sayesinde 20 gün önce Kuşadası’na gelen Melek Narcı hayalindeki uzun saçlı peruğa kavuşmuştu. Çok istediği peruğa kavuştuktan sonra videolar çekip, sosyal medyadan paylaşan Melek Narcı, "Beni izleyen her perukçunun herkesin bizim gibi hastalara peruk hediye etmesini istiyorum. Umarım yaparsınız, umarım bizim gibi çocukları, ablaları mutlu edersiniz. Bütün hastaları mutlu edersiniz “ diyerek diğer kanser hastalarının de peruk sahibi olabilmesi için kampanya başlatmıştı.


En büyük isteğine kavuşan Melek Narcı, 3 yıl süren kanserle mücadelesine yenik düştü. İyileşince kanser hastalarına destek olmayı hedefleyen Melek Narcı’nın hayatını kaybetmesi üzerine Trabzon ve Kuşadası’ndan tanıdıkları üzüntüleri sosyal medya mesajlarıyla dile getirdi.




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