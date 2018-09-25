Kanser hastası oğlu için yardım bekliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediyede mevsimlik işçi olarak çalışan Yusuf Özer, 16 ay önce kanser teşhisi konan ve son 4 aydır durumu kötüye giden oğlunu için yardım beklediğini belirtti.

Didim Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak yıllık 108 gün süreli çalıştığını belirten Özer, “Oğlumun hastalığını 16 ay önce öğrendim. Doktora götürdüm. Neticede kolon kanseri olduğunu öğrendim. Tedaviye başladık. Nedense son 4 ay içinde oğlum gözümün önünde eridi. 14 gün de bir İzmir'e hastaneye götürüyorum. Ayın birin de bin 800 TL ödeme yapmam lazım. Didim Belediyesin de mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Yıl boyu 108 gün çalışıyoruz. Geçici işçiyim ve şu anda işten de çıkış aldım. Aydın Büyükşehir Belediyesinde evde bakım için müracaat ettim ve bu tür ağır hastalıklara bakamayacaklarını söylediler. Oğlumun ilaçları ve iğneleri için Didim Devlet Hastanesi Acile götürüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir sefere mahsus yardımcı oldular. Şartlarım elverişli olmadığı için bundan sonrası olamayız dediler. Evim ve taksitlerini henüz ödeyemediğim arabam üzerimde olduğu için hiç bir sosyal yardımlaşma kurumundan yardım alamıyorum. Beyinim durmuş bitmiş durumdayım. Nihayet oğlum gözümün önünde eriyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yetkililerden ve hayırseverlerden oğlumun tedavisinin daha iyi şartlarda yapmam için yardım bekliyorum” diye konuştu.