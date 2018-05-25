Kapıyı kullanmayınca, koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2022 Sokak numara 45 adresinde bulunan Nisa Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alp Y. (10), okul çıkışında oynamak için sınıf arkadaşının evine gitti. Kapıyı kullanmak yerine balkon korkuluklarından tırmanarak birinci katta bulunan apartman dairesine giren Alp Y., bir süre arkadaşıyla vakit geçirdikten sonra yine geldiği yoldan geri dönmek istedi.

Alp Y., korkuluklarından atlayarak balkondan inmek istediği sırada ucu sivri demir çubuklardan birisi küçük çocuğun sol koluna saplandı. Çocuğun bilek kısmından koluna saplanan demir çubuk, parmaklarının arsından geçerek elinin üzerinden dışarı çıktı. Büyük bir acı yaşayan çocuğu fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese 112 Acil Servis, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Alp Y.’nin koluna sabitlenen korkuluk demiri, itfaiye ekipleri tarafından titiz bir çalışmayla kesildi.

Koluna saplanan demirin acı vermemesi için büyük bir dikkatle taşınan Alp Y., ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başarılı bir operasyonla koluna saplanan demir çubuğun çıkarıldığı çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.