Kaptan Seda; "Aydınlılar için oynamaktan gurur duyuyoruz"

AYDIN (İHA) – Vestel Venüs Sultanları Ligi'nde üçte üç yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Seda Arısoy, dünya şampiyonu Vakıfbank'la yapacakları maçı değerlendirdi.

Takımın kaptanı Seda Arısoy, Avrupa'da Aydın'ı takım sporunda temsil edecek olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söylerken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendileri için rol model olduğunu belirtti. Arısoy, ligde ve Avrupa'da Aydınlılara başarı yaşatmak istediklerinin altını çizerek; “Lige çok güzel bir başlangıç yaptık. Hedef maçlarımızda üçte üç yapıp 3-0'lık galibiyetlerle yolumuza devam ediyoruz. Yarın zorlu bir maçımız var. Son Dünya Şampiyonu Vakıfbank'ı ağırlayacağız. Ligimiz, dünyanın en zorlu liglerinden bir tanesi. O yüzden çok kolay geçmeyecek, bunun da farkındayız. Çok zor bir periyoda giriyoruz. Üç günde bir maç yapacağız, yorgunluk had safhada olacak. Fakat ligde de Avrupa'da da çok güzel bir yerde bitireceğimize inanıyoruz. Avrupa'da da son 16'dayız ve ilk maçımızı Beşiktaş'la yapacağız. Takım arkadaşlarımızla birlikte bu turu geçtiğimizde takımımızı Avrupa'da çok rahat bir şekilde finalde görüyoruz. Maçla ilgili gerekli toplantıları yapıp, taktiklere çalıştık. Bugün son toplantımızı ve antrenmanımızı yapıp yarınki maça çok güzel bir şekilde çıkacağız” dedi.

"Aydın'ı Avrupa'da temsil etmekten çok mutluyuz"

Aydın'ı Avrupa'da ilk kez temsil edeceklerinin altını çizen Arısoy; “ Çok heyecan verici. Ben daha önce Avrupa kupası oynadım ama bir şehirde o şehir için Avrupa arenasında maç yapmak çok güzel bir duygu. Aydın'ı temsil edecek olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Bizlere inanan başkanımız Özlem Çerçioğlu adına çok mutluyuz. Atmosfer o kadar güzel ki bizim için çok büyük itici güç oluyor. Sanki yanımızda bir arkadaşımız varmış da bizi motive etmek için sürekli olumlu, pozitif şeyler fısıldıyormuş gibi oluyor. Servis atmaya gittiğimizde tempo tutmaları, karşı taraf servis atarken ıslıklamaları... Bunlar sporcuyu motive eden şeyler” diye konuştu.

"Kadınlarımızı maçlarımıza bekliyoruz"

Kadınları maçlara davet eden Arısoy; “Aydınlı kadınlarla dışarıda karşılaştığımızda ve antrenmanlarda çok güzel tepkiler alıyoruz. Maça gelip bizi desteklediklerini söylüyorlar. Aydınlı kadınları bütün maçlarımıza bekliyoruz. Maçtan sonra onlarla konuşmayı, fotoğraf çekilmeyi, birliktelik duygusunu; kazandığımız maçların sevincini onlarla paylaşmayı çok seviyoruz. Maçlardan sonra sahaya inenler oluyor; onlarla sarılıyoruz. Çok güzel bir atmosfer oluyor. O yüzden ben bütün Aydınlıları maçlara bekliyorum”