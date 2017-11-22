Kar keyfi değil, suyun donmaması için mücadele çalışması

Fırsat bulan herkes kar keyfi için dağlara çıkarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri dondurucu soğukta vatandaşlara ulaşacak olan suyun donmaması için Hacetdede zirvesinde çalışma yaptı.

Aydın dağlarında genellikle Aralık ayında görülen kar yağışları bu yıl yaklaşık 20 gün erken geldi. Önceki gece aniden havaların soğuması ile Aydın’ın Güney kısmında bulunan Madran dağı ile Kuzey Kesiminde yer alan Haceddede dağı beyaza büründü. Aniden bastıran kar yağışının ardından ASKİ ekipleri arazi ve hava şartlarına aldırış etmeden vatandaşların kar altındaki dağlarda çalışma başlattı.

Köşk’ün dağlık mahallelerinden olan Gökkiriş’te su sorununu çözmek için aşırı soğuk ve kar yağışına rağmen Hacetdede mevkiinde yer alan içme suyu kaynaklarında çalışma yapan ekipler 16 drenaj ve 6 maslak yenileyerek yüzeydeki suların donamaması için de çalışma yaptı. Ekipler dondurucu soğuğa rağmen yapımı süren isale hattını tamamlayarak çalışmalarını noktalayacağını belirttiler. İlk etapta 1200 metre isale hattı yapımını bitirip, bir bölüm içme ve kullanım suyunu mahalleye ulaştıran ekipler, 600 metre daha hat yaparak çalışmalarını tamamlayacak.

Başkan Çerçioğlu: Kar kış, yağmur çamur demeden çalışacağız

Gökkiriş’te çalışmaların bir an önce tamamlanarak sorunun çözülmesi için gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kar,kış, yağmur, çamur demeden, zorlukları aşacağız ve hizmet gitmeyen, sıkıntı olan bir tek yerleşim yeri dahi kalmayacak” dedi.

Bir süredir su sorunu yaşadıklarını ve taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ilettikten sonra hemen karşılık bulduklarını ifade Gökkirişliler kara ve soğuğa rağmen mahallelerinin su sorunu çözmek için çalışan ASKİ ekiplerine ve taleplerine hemen karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.