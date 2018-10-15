Karacaören Mahallesi'ne parke taşı döşendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yol yapım, onarım, asfaltlama ve yol genişletme çalışmaları kapsamında Yenipazar Karacaören Mahallesi'nde parke taşı döşeme işi gerçekleştirildi.

Aydın'ın 17 ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürdüren Büyükşehir ekipleri, yol projelerini tek tek hayata geçiriyor. Yenipazar'ın kırsal mahallerini sıcak asfalt ile tanıştıran Fen İşleri Daire Başkanlığı, Karacaören Mahallesi'nde parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Karacaören'e 12 bin metre kare parke taşı döşendiği öğrenildi.

Yenipazar Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan yapılan çalışmalar nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Karacaören yollarının mükemmel olduğunu belirterek, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan parke taşı çalışması gerçekten çok güzel oldu. Ekipler geçen yıl yapılan program dahilinde mahallemize geldiler ve yolu yaptılar. Daha önce de köyümüzün bağlantı yollarına Büyükşehir ekipleri tarafından asfalt döşenmişti. Yapılan iş takdire şayan, bu konuda Özlem başkanın hakkı yenmez. Ben Karacaören Muhtarı olarak başta Özlem hanım olmak üzere emeği herkese çok teşekkür ederim” dedi.