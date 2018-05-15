Karacasu Barajı’nda gövde ve dolusavak yükseltme inşaatı tamamlandı

Proje ile barajın su tutma kapasitesi 4,85 milyon metreküp artırıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aydın’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara ise içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karacasu’nun 5 kilometre kuzeyinde Dandalaz Çayı üzerinde inşaatı tamamlanarak 2012 yılında su tutulup hizmete açılan Karacasu Barajı’nın gövde ve dolusavağı yükseltilerek baraj, 4,85 milyon metreküp ilave depolama hacmine kavuşturuldu.

Baraj Nazilli ve Çevresinde 13 Yerleşim Yerine İçme Ve Kullanma Suyu Temin Ediyor

17,2 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olan barajın kapasitesi yapılan bu çalışmalar ile 4,85 milyon metreküp ilave ile 22,05 milyon metreküpe çıkarılmış oldu. Yaklaşık 16 milyon lira yatırım bedeli ile kapasitesi artırılan Karacasu Barajı, Nazilli ve çevresindeki 13 yerleşim yerine içme ve kullanma suyu temin ediyor. Baraj ayrıca bölgedeki zirai arazilere de su sağlıyor.

Su yatırımları anlamında Aydın’a son 15 yılda muhteşem yatırımlar yaptıklarını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Yaptığımız bu yatırımlar ile Aydın’a yıllık 72,6 milyon metreküp içme suyu temin ederek vatandaşlarımızın su problemini ortadan kaldırdık. Ayrıca bölgeniz verimli arazilerine sulama suyu temin ederek taşkın risklerini asgari düzeye indirecek projeleri hayata geçirdik. Aydın’da bundan sonra da yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.