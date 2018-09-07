Karacasu Kaymakamlığı, ADÜ ile protokol imzaladı

Protokol kapsamında Karacasu’da yaşayan bine yakın şehit yakını, gaziler, öksüz-yetim çocuklar, yaşlı, engelli ve dezavantajlı durumdaki vatandaşların Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin yapılması sağlanacak.

Yaklaşık bir yıl önce ilçede göreve başlayan ve İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Malatya’nın Yazıhan İlçesine tayini çıkan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, geçtiğimiz aylarda başlattığı projenin protokolünü de imzalayarak ilçeye bir hizmet daha kazandırdı. ADÜ Rektörü Prof.Dr.Cavit Bircan’ın da sık sık ziyaret ettiği ilçedeki bine yakın şehit yakını, gaziler, öksüz-yetim çocuklar, yaşlı, engelli ve dezavantajlı durumdaki vatandaşların Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin yapılması sağlanacak. Geçtiğimiz aylarda yaşlıların ADÜ Tıp Fakültesi doktorlarınca taramadan geçirildiği ve tedavilerinin yapıldığı çalışmaların ardından Karacasu Kaymakamlığı ve ADÜ arasında bir yıllık protokole imza atıldı.

Karşılıklı atılan imzaların Karacasu için çok önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Büyüknalçacı; “İlçemizde bine yakın şehit yakını, gazi, öksüz-yetim çocuklar, yaşlı, engelli ve dezavantajlı durumdaki vatandaşlarımız bundan böyle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin yapılması sağlanacak. Bu protokol şimdilik bir yıllık süreyi kapsıyor. Protokol kapsamındaki vatandaşlarımızın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine ücretsiz bir şekilde taşınmalarını kaymakamlığımız sağlayacak. Vatandaşlarımız da üniversitemizin hastanesinde tamamen ücretsiz bir şekilde tedavi edilecek. Daha önce de geçtiğimiz yıl 21 Kasımda yine işbirliği ile ilçemize üniversitemizden çeşitli alanlarda 40 profesör ve doçent düzeyinde doktorumuz ilçemize gelerek yaşlı ve engellilerimizi tedavi etmişti” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Kaymakam Büyüknalçacı, ADÜ rektörü Bircan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Türkiye’nin dört bir yanından gelen toprakların bulunduğu özel Karacasu Testisi içerisine konmuş toprak hediye etti.