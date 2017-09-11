Karacasu seramiğine akademik düzeyde destek verilecek

‘Zanaatkar babanın sanatkar kızı’ olarak Karacasu Çömlekçiliğini turizme kazandırmak için kolları sıvayan 23 yaşındaki üniversiteli Mine Bardak, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’nın da desteğini aldı. Karacasu’da Seramiklerde inovasyon sağlayıp perakendeyi artırma amacında olduklarını ifade eden ilçenin kadın Kaymakamı Büyüknalçacı, Ödüllü bir sanatçı da olan Mine Bardak’ın da katkıları ile seramiklerde inovasyon sağlayıp perakendeyi artırma amaçlarına ulaşacaklarına inanıyor.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencisi Mine Bardak, geçtiğimiz yıl yapılan 5. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışmasında ‘Ses Ver’ isimli tasarımıyla Başarı ödülü kazandı. Ödülünü eğitim gördüğü Uşak Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Sait Çelik’in elinden alan Mine Bardak, 8 kuşaktır Karacasu’da çömlekçilik imalatı yapan ailesinden 7 kuşaktan babası Ali Bardak ve annesi Münevver Bardak’ın da büyük desteğini alıyor. Ali bardak ise geçtiğimiz yıllarda ‘Toprak Damacana’ ile adından söz ettirmiş, ülke çapında da Karacasu’nun adını duyurmuştu. Kendisi de eğitime büyük önem veren Bardak, geçmişte Akdeniz Üniversitesinde yaptığı usta öğreticiliğin yanı sıra bugün de atölyesine gelen üniversite öğrencileriyle tecrübelerini paylaşmayı sürdürüyor. Kızı Mine’nin Uşak Üniversite’sinde seramik bölümünde okumasının Karacasu seramikçiliğinin geleceğini değiştireceğine inanıyor.

Karacasulu seramikçilerin en büyük sıkıntıyı ürünü pazarlamada yaşadıkları belirten Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, “Bir seramik ustası günde ortalama 100 adet testi veya güveç kabı yapmaktadır. Çamurun ve işçiliğin kaliteli olmasına rağmen pazarlama politikaları ve ambalajlama yapılmadığı için kaybeden daima Karacasulu seramik ustaları oluyor. Bu nedenle yeni bir yapılanma gerekiyor. Her geçen yıl azalan seramik ustası sayısı, turizme yönelik perakende satış için inovasyona geçilmesiyle artacaktır” dedi.

Karacasu’da Seramiğe hayat verenlerden bir tanesinin de Mine Bardak olduğunu ifade eden Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı; “Karacasu’da çamura hayat verenlerden Ali Bardak’ın kızı Mine benim de kızım. Ama artık lisanslı bir öğrenci. Lisanslı bir şekilde lisans eğitimi de seramik üzerine alıyor. Seramikleirmizi bundan böyle bilimsel olarak yapıyoruz. Geliştireceğiz inşallah. Kaymakamlığımızın hedeflerinden biri olan seramiklerde inovasyon sağlayıp perakendeyi artırma amacımıza inşallah kızımızın da çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kızımız aynı zamanda ödüllü de bir sanatçı. İnşallah bundan sonraki süreçte de Karacasu’ya hem de kendisine sanat alanında pek çok gelişme sağlayacak" diye konuştu.

Sempozyumlar düzenlemek istiyor

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Karacasulu Mine Bardak; “Uşak Üniversitesi’nde okuyorum. Şu an yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Tez aşamasına geçtim. Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. İşimi de seviyorum. Mutluyum. Yani ileride belki hani bu şekilde değil de daha böyle farklı, daha sanatsal, daha akademik, yani mutlu olabileceğim işi yapmak istiyorum. Akademik düzeyde üniversitelilerle birlikte sempozyumlar düzenlemek istiyorum. Karacasu Seramiklerini Afrodisias la birleştirilip böyle sempozyumlar, çalıştaylar yaparak tanıtmak olabilir aslında. Çünkü Karacasu geleneksel çömlekçilik üretim merkezlerinden birisi. Biz bunu okulda derslerimizde de görüyoruz. O yüzden burayı daha çok tanıtmamız lazım. Daha çok etkinlikler yapılması lazım. Bu işin üzerine daha çok düşülmesi lazım. Biraz daha artık hani kullanım ihtiyacı olan şeyler değil de daha fazla sanatla alakalı üretimler yapılması gerekiyor. Karacasu çömlekçiliğini daha da turizme yönelik, daha da perakende satışa yönelik şeklide geliştirmeliyiz. Karacasu’yu, memleketimi çok seviyorum. Seramiği de çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. İnşallah ileride büyük katkılarım olur” şeklinde konuştu.