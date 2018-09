Karacasu ve Sultanhisar Kaymakamları değişti

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Yeni kararnameyle Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaklaşık bir yıldır görev yapan Güher Sinem Büyüknalçacı, Malatya’nın Yazıhan İlçesine, Sultanhisar’da yaklaşık 2 yıldır görev yapan Kaymakam Turgay Hakan Bilgin de Eskişehir merkez ilçe Odunpazarı Kaymakamlığına tayin oldu. Aynı kararnameyle Nevşehir Vali Yardımcısı iken 19/08/2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile Isparta Vali Yardımcılığına atanan Ahmet Soley’e ait hüküm iptal edilerek adı geçen Karacasu Kaymakamlığına, Sultanhisar Kaymakamlığına Keşap Kaymakamı Rasim Belge, Aydın Vali Yardımcılığına Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici ve Manisa Vali Yardımcılığına Aydın Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz atandı.

Güher Sinem Büyüknalçacı kimdir?

1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.B.B.F. İktisat Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.

2006 yılında Muhasebe Uzmanlığı görevini yaptı. 2009 yılında Muhasebe Denetmenliği eğitimini 1. olarak tamamlandıktan sonra, önce İstanbul sonra Yalova Defterdarlığında çalıştı.

2013 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. 2014 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü M.B.A. alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.2015 yılında İngiltere de başladığı University Of Portsmout’da Master Of Public Administration (Kamu Yönetimi Master’ı ) tamamladı.Rights Of Disabled Adults in UK and Infermances for Turkey (Birleşik Krallıktaki Engelli Yetişkin Hakları ve Türkiye Açısından Çıkarsımlar) konulu master tezini vererek mezun oldu. İngiltere de bulunduğu müddetçe İngiltere ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde engellilerle ilgili inceleme ve gözlemlerde bulundu.

27 Aralık 2016 tarihinde Kaymakamlık kursunu Dönem 2.si olarak bitirerek İlçemizde 02 Ocak 2017 tarihinde görevine başladı. Çok iyi derecede İngilizce ve az derecede İspanyolca bilmektedir.

Turgay Hakan Bilgin kimdir?

1975 yılında Ardahan ilinin Hanak ilçesinde doğdu. İlkokulu Ankara-Keçiören Nuh Eskiyapan İlkokulunda, Ortaokulu Keçiören Lisesi Orta Kısmında, lise öğrenimini ise Ankara-Yıldırım Beyazıt Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümünde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Ankara-Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan BİLGİN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, İşletme Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda İngilizce dil eğitimi aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği yurt dışı eğitimi kapsamında bir eğitim yılı süreyle İngiltere’nin Leciester Üniversitesinde eğitim gördü.

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 1997 yılında açtığı sınavı kazanarak memuriyet hayatına başladı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanlığı sınavını kazanarak 1999-2000 yılları arasında İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını başarıyla geçerek, Çankırı Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı.

Kaymakam Adaylığı döneminde sırasıyla Aydın ili Bozdoğan ve Yenipazar ilçeleri ile Manisa ili Ahmetli ve Afyon ili Hocalar ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Kaymakamlık Kursunu tamamlaması sonrasında ise; 2004-2005 yılları arasında 19 ay süreyle Kırklareli ili Pınarhisar Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra, 2005-2007 yılları arasında Siirt ili Pervari Kaymakamı, 2007-2009 yılları arasında Sinop ili Durağan Kaymakamı, 2009-2012 yılları arasında Erzincan ili Tercan Kaymakamı, 2012-2017 yılları arasında Manisa İli Gördes Kaymakamı olarak görev yaptı. 2017 yılı Kaymakamlar Kararnamesi ile Sultanhisar Kaymakamlığına atandı.

Birlikte görev yaptığı Kars, Kırklareli, Siirt ve Sinop Valilerince Takdirname ile ödülendirilen Kaymakamımız, Erzincan ve Manisa Valilerince toplam 3 adet Başarı Belgesi ve Manisa Valiliğince verilen Üstün Başarı Belgesi ile de ödüllendirilmiştir. Kaymakamımız, Türk İdareciler Derneği ve Türk İdareciler Vakfı üyesi olup, evli ve iki çocuk babasıdır.