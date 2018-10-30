Karacasu'da atlı fener alayı

Aydın'da, Karacasu Kaymakamlığı ve Karacasu Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle rahvan atlarının ve motosikletlerin katıldığı fener alayı düzenlendi.

Karacasu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen fener alayı etkinliğine bu yıl rahvan atlar, motosikletli ekipler ve bisiklet sürücüleri de dahil edildi. Etkinliğe katılanlar arasında Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Başkan Yardımcısı Erdinç Gümüş, Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kayahan ve Karacasu Turizm Derneği yöneticileri yer aldı.

Karacasu Rahvan Atçılar Kulübü sorumlusu Ali İlgili öncülüğünde etkinlikte Ümit Öztürk, Bereket Küçük, Ahmet Talay atları ile birlikte yer aldı. Motosiklet sürücüleri Görkem Nazmi Tabak, Burak Kelep, Mustafa Karan, Yunus Özdamar, Niyazi Taş, Yiğitcan Bardak Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla etkinliğe katıldı. Motosiklet sürücüsü Görkem Nazmi Tabak etkinlikle alakalı olarak, “29 Ekim etkinliklerinde motosiklet ekipleri olarak yer aldık. Katkıda bulunmaya çalıştık. Eğer faydamız olduysa ne mutlu bize. Ne mutlu Türküm diyene. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

Rahvan at yetiştiricisi Ümit Öztürk ise, “Maksadımız ilçemizde rahvan atçılığın yaygınlaştırılması. Gençlerimizin ilgilenmesini sağlamak. At yarışları düzenlemeye yönelik girişimlerimize dikkat çekmek istedik. Bizler de bu etkinliğe bu şekilde katkıda bulunmak istedik” ifadelerini kullandı.