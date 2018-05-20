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20 Mayıs 2018 15:23

Karacasu’da en kapsamlı engelsiz cami törenle açıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde engelliler için düşünülen detaylarıyla dikkat çeken Süleyman Rüşdi Müftülüğü Hizmet Sitesi Camii ve Merkez Kız Kuran Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karacasu’da en kapsamlı engelsiz cami törenle açıldı

20 Mayıs 2018 15:23


Engelli vatandaşların ibadetlerini özgürce yapabilmeleri için Karacasu Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından yapımına 7 ay önce başlanan Süleyman Rüşdi Müftülüğü Hizmet Sitesi Camii ve Merkez Kız Kur’an Kursu törenle hizmete gerdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Aydın İl Müftü Vekili Salih Akcan, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla açılan camide engelli vatandaşlar herhangi bir engeli olmayan vatandaşlarla birlikte ibadetlerini gerçekleştirmeye başladı. Tekerlekli sandalye kullanan engellilerin arabalarıyla rahatça girebileceği bir girişe sahip olan camide görme engelliler için yapılan yürüyüş yolu, acil çıkış alarmı, çeşitli noktalarda kullanılan Braill alfabesi dikkat çekti. İlçeyi engelliler için en rahat yaşanılan şehir yapma hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan cami, engelli vatandaşları son derece mutlu etti.


Engellilerin rahatlıkla ibadet yapabileceği bir camiye kavuşmasının derneğin kuruluş amaçlarından biri olduğunu kaydeden Karacasu Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen, “Engelsiz bir camiye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimiz kurulduğundan beri bunun mücadelesini verdik. Bir engelli özgürce ibadetini yapabilmeli. Bize bu imkanı sağlayan başta Kaymakamımız, Müftümüz, Belediyemiz ve emeği geçen herkese bütün engelliler adına sonsuz teşekkür ederim. Diğer il ve ilçelere örnek olmasını dilerim” dedi.


Görme engelli Ekrem Önem ise, “Ayaklarımızla hissettiğimiz yürüme yolu var. Çıkış kapısını gösteren alarm kapısı var. Rahatça girip çıkabildiğimiz, kendi irademizle ibadetimizi yapabildiğimiz bir cami. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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