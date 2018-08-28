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28 Ağustos 2018 12:05

Karacasu’dan 50 adet koyun çalan 2 hırsız tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Karacasu ilçesindeki bir barınaktan 50 adet koyunu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Karacasu’dan 50 adet koyun çalan 2 hırsız tutuklandı

28 Ağustos 2018 12:05


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesinde E.D’ye ait 50 adet koyunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma neticesinde şüphelilerin Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesinde oldukları ve 50 adet küçükbaş hayvanının A.A’ya satıldğı tespit edildi. Yapılan operasyonda A.A. isimli şüpheli 43 adet küçükbaş hayvan ile birlikte yakalandı.


A.A., 50 adet küçükbaş hayvanı M.A. ve H.Ç’den satın aldığını itiraf etti. İki şüpheli Çamlıdere Mahallesinde yapılan operasyonla yakalandı. Suçlarını itiraf eden M.A. ve H.Ç., hayvan hırsızlığı olayını H.D., Y.K. ve S.D. isimli şüpheliler ile birlikte işlediklerini ve bu kişilerin kullandığı iki ayrı araçla çalıntı hayvanları Karacasu’dan Bozdoğan ilçesine nakil ettiklerini belirtti. Ele geçen 43 adet koyun, mal sahibi E.D’ye teslim edildi.


Adli makamlara sevk edilen A.A. adli kontrol ile serbest bırakılırken; M.A ve H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine kapatıldı.




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