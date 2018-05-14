Karacasulu şehit ailesine valilikten destek

Karacasu’da Nisan ayında 16 koyunu çalınan şehit ailesine bir destekte Aydın Valiliği’nden geldi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in talimatı ile şehit ailesine 11 adet damızlık koyun verildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve daire amirleri şehit babası Osman Aykan’ın evine giderek ziyarette bulundu. Burada herhangi bir isteklerinin olup olmadığını soran Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yapılan ziyarette,Aydın İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın temin ettiği 11 adet koyun şehit babası Osman Aykan’a teslim edildi.

Şehit babası Osman Aykın da Aydın Valiliği’nin yapmış olduğu destekten dolayı kendilerine teşekkür etti.