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18 Haziran 2018 09:21

Karacasulu üreticiler yardım bekliyor

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı çok sayıda mahallede 500’e yakın üreticinin mahsulleri zarar görürken üreticiler devlete yardım çağrısında bulundu.

Karacasulu üreticiler yardım bekliyor

18 Haziran 2018 09:21


Karacasu ilçesinde hafta başında etkili olan sel ve dolu yağışı üreticilerin başta tütün olmak üzere zeytin, incir, elma, biber gibi ürünlerine zarar verdi. Kiraladığı 30 dekarlık arazide borçlanarak diktiği tütünlerin tamamı doludan etkilenen Sezai Yıldızçoban, bütün emeklerinin heba olduğunu ifade edip devletin bir çözüm bulmasını beklediklerini söyledi. Pazartesi günü akşam saatlerinde yağmur ve dolu yağışı ilçenin özellikle doğu ve güney mahallelerinde büyük zararlara neden oldu. Hemen her köyden ürünlerde yüzde 90’lara varan zarar oluştuğu haberi gelirken ilçe tarihinde bu şiddette ilk defa görülen zararlar üreticiyi bayram öncesi perişan etti. Üreticiler devlette yardım çağrısında bulundu.




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