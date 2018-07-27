Karaer; “Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı”

Baki Karaer, ek ödemelerin mutlaka emekliliğe yansıtılması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çözümü noktasında mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Şu anda bir hekimimiz 3 bin TL civarında emekli maaşı alıyor. Bir hakim, bir savcının emekli maaşına baktığımız zaman gerçekten hekimlere verilen emekli maaşları çok düşük. Peki, sadece hekimlerin mi emekli maaşları düşük? İşte baştan beri diyoruz ya, sağlık bir ekip işi. O zaman sağlık çalışanlarının da emekli maaşlarının mutlaka artırılması gerekiyor. Ek ödemelerin mutlaka emekliliğe yansıtılması gerekiyor. Bu anlamda Allah’a hamd olsun, Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi olarak özellikle taban aylığa zam konusu başta olmak üzere özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarıyla birlikte ve en son almış olduğumuz lisans tamamlama hakkıyla birlikte şu anda emekli maaşlarına 500-600 liralık bir artışı sağlamış olduk” şeklinde konuştu.

3600 Ek Gösterge konusuna da değinen Baki Karaer, şunları söyledi: “O zaman hemşirelere 3600 Ek Gösterge verilmesi konusu konuşulduysa, bu kapsamın da genişletilmesi, bunun da tüm sağlık çalışanlarına verilmesi gerekiyor. 3600 Ek Göstergenin verilmesiyle birlikte yaklaşık 550 liralık bir emekli maaşı artışı oluyor. Ki, bunu sağlayabilirsek, bu sağlık çalışanlarımız bakımından önem arz edecek. Bu torba yasanın içinde 3600 Ek Gösterge düzenlemesi yok. Takip ediyoruz, Cumhurbaşkanımız bu sözü verdi ama Yeni Türkiye’nin yeni döneminde hantal bürokrasinin ortadan kalktığı bir dönemde Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözün en kısa zamanda uygulamaya konulacağını, 3600 Ek Göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi noktasında mücadele edeceğimizi de buradan ifade ediyorum”