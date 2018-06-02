Karaer; “Her 10 sağlıkçıdan 7’si Sağlık-Sen’li”

Baki Karaer, sağlık ve sosyal hizmet iş kollarında sendikalı olarak çalışan her 10 kişiden 7’sinin Sağlık-Sen’li olduğunu belirterek, Sağlık-Sen üyelerine teşekkür etti.

“Sendikalı sağlık ve sosyal hizmet çalışanı her 10 kişiden 7’si Sağlık-Sen’i seçerek zirvedeki yükselişimizi ve yetkimizi bir kez daha perçinledi” diyen Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Yaklaşık 370 bin sendikalı sağlık ve sosyal hizmet çalışanının 249 bini Sağlık-Sen üyesi olarak yüzde 70’e yakın başarı oranını yakalamamızı sağladı. İnsana hizmeti en büyük değer sayan sendikal anlayışımıza güven duyarak Sağlık-Sen ailesine katılan bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak geçmişten bugüne kutsal bildiğimiz bu yolda omuz omuza birlikte yürüyerek aşılmaz denilen engelleri, yolları aştık. Ülkemiz için canımızı hiçe sayarak imkânsız olarak gösterilen hizmetleri gerçekleştirmeye devam ettik. Umudun ve yaşamın adı olarak vatanımıza ve milletimize ilk günkü görev aşkıyla hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sağlık-Sen emek ve hak aramanın simgesidir”

Sağlık-Sen’in bir simge haline geldiğine işaret eden Baki Karaer, “23 yılda emeğin ve hak aramanın simgelerinden biri haline gelen Sağlık-Sen örgütlenerek dayanışma, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını koruma, geliştirme, yasaklarla mücadele etme, özgürlük alanlarını genişletme mücadelesinde mevcuda yeni değerler kattı ve kazandırdı. Kısa sürede sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının desteğiyle büyük bir imkân, büyük bir çözüm, büyük bir çıkış adresi olan Sağlık-Sen, bundan sonrada kadim medeniyet değerlerine sımsıkı sarılarak vatan ve millet menfaatleri için önde ve öncü olmaya devam edecek. Yeni Türkiye idealinin yılmaz savunucusu olmaya, bu idealin önünü kesmek isteyen vesayet odaklarının, şer güçlerin, millet iradesine kurulan kumpasların karşısında durmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

“Sağlık-Sen kazanımlarıyla zirvede”

Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için elde ettiği kazanımlara değinen Karaer, şunları söyledi: “Onlarla, yüzlerle başlayan sendikal yolculuğumuz 10 binleri, 100 binleri aşarak hak ve özgürlük mücadelesi yolunda daha da büyüdü, daha da güçlendi. İmzalanan mutabakat metinlerine göre üye sayımız, 223 bin 631’i Sağlık Bakanlığı, 6 bin 824’ü Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 17 bin 705’i üniversite hastaneleri, 173’ü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 170’i Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 481’i Adli Tıp Kurumu Başkanlığı olmak üzere, toplamda 248 bin 984’e çıktı. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından aldığımız bu güçle birlikte aşılmaz denilen yolları aştık, verilmez denilen kazanımları söke söke aldık, almaya da devam edeceğiz. 2015 yılında elde ettiğimiz lisans tamamlama, toplu sözleşmede görüştüğümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti seçim beyannamesinde açıkladığı 3600 ek göstergenin verilecek olmasıyla önemini bir kez daha ortaya koydu. Lisans mezunu sağlık çalışanlarının bu kararla birlikte emekli maaşlarına 450 liralık bir artış, emekli ikramiyelerinde ise 17 bin liralık bir artış sağlanacak”

“Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir”

Sağlık-Sen’in kazanımların yanı sıra üyelerinin gelişimine de katkı sağladığını kaydeden Karaer, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Medeniyetimizin yükselişinin bilgi ile ilerleme, öğrenme, uyum sağlama ve gelişim yeteneği sayesinde gerçekleştiğinin farkındayız. Bu farkındalık kapsamında Türkiye’de ilk ve alanında tek olarak kurduğumuz Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Türkiye ölçeğinde kanıta dayalı bilgi üreten, kaynağı çalışanların alın teri olan bir kuruluş olarak ülkemizin sağlık ve sosyal hizmet alanına büyük katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bilginin ışığında tecrübe ve akılcı çözümlerle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirdik. ‘Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir’ şiarıyla dönüşümün ve insanı, toplumu var etme amacının bir parçası olmaya gayret göstereceğiz.

Bize güvenen, destek olan, bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza, Sağlık-Sen’i 248 bin 984 üye sayısına taşıyan başta temsilcilerimiz olmak üzere genel merkez ve şube yönetimlerimize, sendika çalışanlarımıza, Sağlık-Sen’in bugünlere taşınmasında emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”