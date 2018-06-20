Baki Karaer, Sağlık-Sen’in her zaman ülkesi ve milletine sahip çıktığını belirterek; “Milletimizin geleceğinden yana duruş sergilemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin 24 Haziran’da çok önemli bir eşikten geçeceğine işaret eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Allah’a hamdolsun Sağlık-Sen milletinin, ülkesinin geleceğinin yanında bir duruş sergileyerek 24 Haziran seçimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Taleplerimizin de olduğunu bir süreç yaşanıyor. Ama bugün taleplerden dolayı küskünlük zamanı asla değil. Önceliğimiz bu ülkenin geleceği. Eğer yarın bu ülkede ne olacağımızı bilmiyorsak aldığımız hiçbir kazanımın önemi olmadığını bilmemiz gerekir” diye konuştu.

Sağlık-Sen ailesi olarak önceliklerinin ülkenin ve milletin geleceği olduğuna dikkat çeken Karaer, “Bizi ne şekilde yaftalarlarsa yaftalasınlar. Biz onlara diyoruz ki; milletin yanında olanların yanında olmaya, mazlumların yanında olanların yanında olmaya, darbecilerin karşısında olanların yanında durmaya, yedi düvele meydan okuyanların yanında durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Karaer, 24 Haziran’da ülkenin istikrarı ve geleceği için “devam” diyeceklerini belirterek, ülkeyi bölmek ve kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi. Karaer, Allah’ın izniyle 24 Haziran’da el birliğiyle istikrarın devamını sağlayacaklarını dile getirdi. Karaer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkeyi hem bölgesinde hem dünyada lider konumuna hep birlikte getirme noktasında katkımızı dün olduğu gibi bugün de yarın da vermeye devam edeceğiz. Yedi düvele Cumhurbaşkanımızla meydan okumaya devam edeceğiz”