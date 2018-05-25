Karaer; “Sağlık çalışanları geçen yıl 715 milyon hastaya hizmet verdi”

Baki Karaer, sağlık çalışanlarının geçen yıl 715 milyon hastanın sağlığına kavuşması için var gücüyle çaba gösterdiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının önemine ve Türkiye’de sağlık alanında yaşanan gelişmelere değinen Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, son 15 yıl içerisinde sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek; “Sağlık kurumları devletin ayağına çağırdığı, sıraya soktuğu değil, devletin ayağına gittiği, kapısını çaldığı, elini sıktığı, omuzuna dokunduğu, ‘bir daha yine geleceğim’ dediği bir duruma dönüştü. Sağlıkçının emeğini ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil eden Sağlık-Sen olarak üzerimize düşeni yapma konusunda güçlü ve samimi adımlar attık. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızdan başlayarak bütün toplumu sağlıklı yaşam hedefleri doğrultusunda bilinçlendirme, sağlığı koruma ve geliştirme, sağlık okuryazarlığı, güçlü toplum inşa etme hedeflerinin etkin bir paydaşı olmak için yapısal dönüşümler gerçekleştirdik” dedi.

Sağlık çalışanlarının geçen yıl 715 milyon hastanın sağlığına kavuşması için var gücü ile çaba gösterdiğinin altını çizen Karaer, “Hastanelerimizde 4 milyon 800 bin ameliyat gerçekleştirildi. 1 milyon 309 bin bebek dünyaya merhaba dedi. Tüm bu sağlık hizmetlerinin ardında sağlık çalışanlarımızın üstün gayreti ve alın teri var. Örneğin kamuda; sosyal hizmet çalışanlarımız, bin 300 kuruluşta 15 bin çocuğumuza, 144 huzurevinde 13 bin 700 yaşlımıza hizmet sundu. Genel anlamıyla geçen sene 600 bine yakın engelli vatandaşımız ailelerine sağlanan destekle evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor. Elbette bu hizmetlerde; yani bakıma muhtaç engellilerimizin sesine kulak vermede de yine sizlerin fedakarlığı, çilesi, özverisi var. Bu nedenle sosyal hizmet çalışanlarımızın ülke insanımıza gösterdiği vefasına ayrıca müteşekkiriz” diye konuştu.

SASAM Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi

2014 yılı itibariyle sağlık politikasında, sosyal politikalarda, emek ve iş gücü politikalarında bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Sağlık Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (SASAM) Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğine işaret eden Karaer, şöyle konuştu: “Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin önemli projelerinden birisi olan Enstitümüzün analiz, rapor, çalıştay, sempozyum ve kongrelerinin ne denli sisteme katkılar sunduğunu hep birlikte görüyoruz. Yüzlerce önemli çıktıyı, üzerinde tartışılması gereken binlerce konuyu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yapılan oturumlar sayesinde sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini tüm yönleriyle masaya yatırdık. SASAM Enstitümüz tarafından Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışmayla 24 parametre ve onlarca alt başlıktan oluşan son derece detaylı bir rehber hazırladık. Sağlık Bakanlığı “Sağlık Kalite Standartları” üzerinden nasıl ki hastaneleri puanlıyor ve bir rekabet ortamı oluşturuyorsa, kaliteli ve nitelikli çalışma ortamlarında sağlık çalışanlarının memnuniyetinin de önemsenmesi ve bu konuda elde edilecek başarının, sağlık tesisleri için de pozitif bir gösterge olmasını istiyoruz”