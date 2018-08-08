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08 Ağustos 2018 08:50

Karaer; “Sağlıkta şiddete birlikte dur diyelim”

2002 yılında sağlıkta memnuniyet yüzde 39’larda iken bugün yüzde 76’lara, vatandaşın sağlık hizmetine erişiminin ise yüzde 2,3’lerden yüzde 9’lara çıktığına işaret eden Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A.

Karaer; “Sağlıkta şiddete birlikte dur diyelim”

08 Ağustos 2018 08:50

Baki Karaer, memnuniyet artmasına rağmen şiddet olaylarının yaşanmasının anlaşılabilir bir durum olmadığını belirtti.



Memnuniyet artmasına rağmen, şiddet olaylarının da artıyor olmasının sağlık çalışanlarının onurlarını kırdığına dikkat çeken Baki Karaer, “2010 yılında bakanlığımızla sempozyum yaptık. Buradan çıkan sonuçla beyaz kod uygulaması başladı. Şiddet kayıt altına alınmaya başlandı. Hukuki destek verilmeye başlandı. Daha sonra da şiddet uygulayanlara tutuklu yargılama çıktı. Ancak CMUK’ta ilgili düzenleme yapılmaması sebebiyle bu uygulanmıyor. Sağlık çalışanlarına sahip çıkan cumhurbaşkanımızın bu düzenlemeyi de hayata geçireceğine inanıyoruz” dedi.



“Sağlıkta başarı sağlıkçılarla yakalandı”


Sağlık hizmetlerindeki bu artış ve memnuniyetin sağlık çalışanlarının katkısıyla sağlandığının altını çizen Karaer, “Bu kutsal mesleği icra edenlere karşı duyarlı olalım. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasın. Vatandaşımız empati yapsın. Toplumsal duyarlılıkla şiddeti önleyelim ve bitirelim. Seçimlerden sonra personel istihdamının artırılmasının yolunu açacak, yıpranma payının hayata geçirilmesini sağlayacak ve 3600 ek göstergenin diğer kamu çalışanlarına da uygulanmasını sağlayacak yasal düzenleme bekliyoruz” şeklinde konuştu.




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