Karaer; “Türkiye sağlıkta çağ atladı”

Baki Karaer, Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığını belirterek; “Şehir Hastaneleri ülkemizin gelecek vizyonu olacak” dedi.

Şehir hastaneleri üzerinden provokatif haberlerin yıpratma amaçlı olduğunu ve bu iddiaların gerçekle alakasının bulunmadığını savunan Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, Şehir Hastanelerinin sağlıkta dönüşümün ikinci aşamasında önemli temel taşlarından birisi olduğunu söyledi. Şehir Hastaneleri ile sağlıkta büyük bir aşama kaydedileceğini kaydeden Baki Karaer, 2002 yılından önce sağlık hizmetinin yanı sıra ilaç bile almanın sorun olduğunu, son 16 yılın sonunda ise sağlık hizmetlerine yapılan yatırımla vatandaşın yüzünün güldüğünü ifade etti. Şehir Hastanelerinin Türkiye’nin gelecek vizyonu olduğunu dile getiren Karaer, “Yalan yanlış haberlerle, şehir hastanelerinin değersizleştirilmeye çalışılmasını yakıştıramıyor ve doğru bulmuyoruz. Sağlık-Sen Genel Merkezimiz, Şehir Hastanelerini ziyaret etti, raporlar hazırladı. Şehir Hastaneleriyle vatandaşlarımız daha iyi ortamlarda sağlık hizmeti alırken, sağlık çalışanlarımız da daha iyi şartlarda sağlık hizmeti vermekten memnun” şeklinde konuştu.

“Sağlık çalışanı eksiği giderilmeli”

Hastanelerde 8 kişilik, 10 kişilik odalardan 2 kişilik odalara geçildiğini belirten Karaer, eleştirilerin hizmetler üzerinden karalama çabası olduğuna işaret etti. Eksiklerin mutlaka olduğunu ve bunların ortadan kaldırılması için hep birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çeken Karaer, şöyle konuştu: “Sağlık turizminin yaygınlaşmasıyla, sağlıkta yeni bir döneme geçilecek. Sağlık çalışanları açısından Şehir Hastanelerini değerlendirdiğimizde sağlık çalışanı yetersizliği göze çarpıyor ancak alınacak sağlıkçı sayısına bakıldığında da bu açığın kapatılmasının hedeflendiğin görülüyor. Personel açığının giderilmesiyle sorunlar ortadan kalkacaktır. Milletimizin en iyi ortamda sağlık hizmeti alma, sağlık çalışanının en iyi ortamda sağlık hizmeti sunmayı hak etti. Bu başarılı çalışmaları gölgelemeye kimsenin gücünün yetmeyecektir”

Türkiye’nin ilaç ve malzeme bakımından geçmişte dışa bağımlı bir ülke olduğunu anımsatan Baki Karaer, son dönemde yapılan çalışmalarla dışa bağımlılığın azaldığını, Sağlık-Sen olarak bu yönde yapılacak her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi. Sağlık-Sen’in yerli aşı, yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz üretiminden yana olduğu ifade eden Karaer, üretmenin yanında ihraç etmenin de önemli olacağını da sözlerine ekledi.