Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 11:04

Karakış şartlarından değil kuraklıktan dolayı yem bırakıldı

Karakış şartlarından değil kuraklıktan dolayı yem bırakıldı

28 Aralık 2016 11:04

Yakın tarihin en kurak kış mevsiminin yaşandığı Aydın’da yaban hayvanları kardan değil kuraklıktan dolayı aç kalmaya başladı. Kuraklıktan doğan sıkıntı nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Mili Parkı’na kamyonlarla yem bırakıldı. Ülkenin değişik yerlerinden ağır ış şartları ve kardan dolayı yem bırakılırken bu mevsimde kuraklık nedeniyle ilk defa Aydın’da yem bırakıldığı öğrenildi.
Aydın’da haftalardır beklenen yağışlar Aralık ayının son günlerine ulaşılmasına rağmen halen gerçekleşmedi. Yağış olmayınca ılıman iklime sahip Aydın’da bu dönemde yaban hayvanlarının besin kaynağı otlar çıkmadı. Yaban hayvanlarının kuraklık nedeniyle beslenme sıkıntısı çekmesinden dolayı Aydın’a Doğa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yaşayan hayvanlar için bölgenin değişik yerlerine kamyonlarla getirilen yemler bırakıldı.
Alageyiğinden, yılkı atına, domuzundan yaban yaban keçisine kadar onlarca hayvan türünün yaşadığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yağışlar gerçekleşinceye kadar yaban hayatına yem desteği yapılacağı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Perşembe
    Hafif Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç