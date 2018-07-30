Karapınar içme suyuna kavuştu

İçme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için ASKİ ekipleri ilk etapta sondaj çalışması başlattı. Kaliteli içme suyu bulan ekipler ardından bin 700 metre isale hat yapımı gerçekleştirerek kuyu ve depo arasındaki bağlantıyı gerçekleştirdi. Depodan tüm mahalleye ulaşan kaliteli ve sağlıklı içme suyu sevinçle karşılandı.

Çerçioğlu’na teşekkür ettiler

Karapınar Mahalle muhtarı Mehmet Ekiz “Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaşadığımız su sorununu çözdü. Evlerimizdeki musluklardan kaliteli ve yeterli içme suyu akıyor. Mutluyuz, çok teşekkür ederiz” dedi.