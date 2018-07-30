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30 Temmuz 2018 14:14

Karapınar içme suyuna kavuştu

25 yıldır içme suyu sorunu yaşayan Karapınar Mahallesi, Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin çalışması ile suya kavuştu.

Karapınar içme suyuna kavuştu

30 Temmuz 2018 14:14


İçme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için ASKİ ekipleri ilk etapta sondaj çalışması başlattı. Kaliteli içme suyu bulan ekipler ardından bin 700 metre isale hat yapımı gerçekleştirerek kuyu ve depo arasındaki bağlantıyı gerçekleştirdi. Depodan tüm mahalleye ulaşan kaliteli ve sağlıklı içme suyu sevinçle karşılandı.


Çerçioğlu’na teşekkür ettiler


Karapınar Mahalle muhtarı Mehmet Ekiz “Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaşadığımız su sorununu çözdü. Evlerimizdeki musluklardan kaliteli ve yeterli içme suyu akıyor. Mutluyuz, çok teşekkür ederiz” dedi.




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