Karataş; "Didim’de belediyeden memnuniyet oranı yüzde 85"

CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Didim’de yapılan son ankette CHP’nin oy oranının yüzde 49, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan memnuniyet oranının ise yüzde 85 olduğunu belirtti.



CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, iki dönem CHP’den Didim Belediye Başkanlığı yapan ve son yerel seçimde DSP’den aday olan eski belediye başkanlarından Mümin Kamacı’nın yeniden aday olacağını açıklamasını değerlendirdi. Karataş, “Siyasi anlamda bazı arkadaşlar her dönem bu tür açıklamalar yapıyor. Partimizde her dönem aday olan arkadaşlar çıktı ve çıkmıştır da; Ben parti üyesi olmayan kişilerle ilgili değerlendirmede bulunmam benim partimden olmayacağını biliyorum ama diğer partileri bilemem. Her şey unutulur, silerim demek kolay değil. Ben 30-40 yıllık CHP’liyim demek basit bir olgu değil; bir yanlışı büyük bedel ödetmiştir. 165 oy farkla seçimi aldık ve birileri de bunun bedelini ödemek zorunda kaldı. Birileri de çıkıp ’Ben CHP’den ve partililerimden özür diliyorum’ diyen olmadı. 2,5 yıldır Bu tür açıklamalar aymazlıktır. Partili olan herkesin ise aday olma hakkı vardır. Adaylığı da ilçe yönetimi, Genel Merkezimiz ve halkımız değerlendirir” dedi.

Aydın ili genelinde yapılan anket sonuçlarını paylaşan Karataş, "20-25 gün önce belediyeyle ilgili anket çalışması yapıldı. CHP olarak oy oranımız yüzde 49 çıktı. Belediye Başkanımızdan memnuniyet oranı ise yüzde 85 oranında çıktı. Diğer yerlerde de yapılan bir anket çalışmasıydı” dedi.