Karayolunda can pazarı

Can pazarının yaşandığı kazada, yaralılar sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı.

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Köşk ilçe merkezindeki Dalama Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan Denizli istikametine seyir halinde bulunan Mehmet Yiğit (43) idaresindeki 20 SK 444 plakalı tır, ışıklı kavşağa geldiğinde yanan kırmızı ışıkta durdu. O sırada arkasında seyir halinde bulunan Abdulhaluk Yaprak (44) idaresindeki 03 FT 638 plakalı kapalı kasa kamyonet duramayarak tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma hafif şekilde olmasına rağmen kamyonetin kasasında bir yere sabitlenmeden yüklenmiş olan yaklaşık bir ton ağırlığındaki asfalt silindiri ve kompresör aracın ön tarafına kayarak şoför Abdulhaluk Yaprak ve yanındaki iş arkadaşı Mehmet Aladağ’ı (47) ön konsolla koltuk arasında sıkıştırdı.

Koltukla ön konsol arasına sıkışarak yaralanan şahısların imdadına önce çevredeki vatandaşlar yetişti. 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi ve ilk olarak olay yerine, yakında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AYBA ekipleri yetişti. 112 sağlık ekiplerinin de gelmesi ile yaklaşık yarım saat süren kurtarma operasyonu sonunda her iki yaralı da kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, meydana gelen olayda hurdaya dönen kamyonet nedeniyle Aydın-Denizli istikameti yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak trafiğe kapandı. 8 kilometreyi bulan kuyruğun oluştuğu kazada kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe yeniden açıldı.