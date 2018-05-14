Kardeş borsalar Olivtech’te bir araya geldi

si gerçekleşen Olivtech 2018 “Gurme İzmir” Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarında yerini alan Aydın Ticaret Borsası standına İstanbul Ticaret Borsası heyeti ziyarette bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası Heyetinde, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İlhan Koyunseven, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş, Zeki Aslan, Mehmet Beşir Kılınç, Meclis Üyesi Orhan Özdemir, Osman Berberoğlu yer aldı. İstanbul Ticaret Borsası Heyetini Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Mustafa Akdam, Mehmet Ali Avcu karşıladı.

İstanbul Ticaret Borsası heyetine, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanı Aysun Uğur tarafından zeytinyağı tadımı yaptırılarak, kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi. Kardeş Borsalar Olivtech 2018 “Gurme İzmir” Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarında yer alan stantları gezerek, bilgi aldılar.

Aydın Ticaret Borsası Heyeti kardeş Borsaları İstanbul Ticaret Borsası’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasında işbirliği ve birlikteliğin önemini vurguladı.

İstanbul Ticaret Borsası heyeti, Aydın Ticaret Borsasına teşekkürlerini iletti.