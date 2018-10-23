Kardeş borsalardan YÖREX'de ortak tanıtım

YÖREX Yöresel Fuarında birlikte tanıtım gerçekleştirecek.

İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası bu yıl 9'uncusu düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına her yıl olduğu gibi bu yıl da birlikte katılıyor.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle bu yıl 9.su 24-28 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) İstanbul – Aydın – Rize Ticaret Borsalarının ortak standında yöresel ürünler sergilenecek.

İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası ortak olarak yaptıkları açıklamada “Yöresel Ürünler Fuarı; coğrafi işaretli ürünleri tanımak, tanıtmak ve farkındalık oluşturmak adına çok önemli bir fuardır. Kurumların yerel değerlere sahip çıkmalarını ve coğrafi işaret başvurularını arttırmalarını, ayrıca tüketicilerin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmelerini sağlamaktadır. Yerel değerleri benzerlerinden ayırmak için kullanılan coğrafi işaretler kırsal kalkınmada önemli bir kalkınma aracıdır” İfadelerine yer verdiler.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz 9'uncu YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğumuzu belirterek; “son dönemde yaşanan ekonomik çalkantılardan, temelli olarak kurtulmanın çözümü Anadolu topraklarında yatıyor. Ancak ürünlerimizin değerini bu topraklarda bilmezsek, dış pazarlara hiç anlatamayız” dedi.

Bu sebepten ötürü YÖREX Fuarının, Türkiye'nin yeni vitrini olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken Kopuz, “YÖREX'in de etkisi ile kısa sürede 400'e yaklaşan Coğrafi işaretli ürün sayımızı memnuniyetle karşılasam da gerçek potansiyelin çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir yandan bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da Avrupa Birliği'nde tescil edilmiş ürünlerimizi çoğaltmalıyız. Etkin bir pazarlama ile birlikte ürünlerimizi yurt dışında da talep edilir hale getirmeliyiz. İthal eden değil, markalaşmış katma değerli ürünlerini ihraç eden bir ülke konumuna geldiğimiz zaman, bu fuarda emeği geçen herkes, dalga dalga yayılan bir başarı öyküsünün mimarı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'da, coğrafi işaretin önemini vurgulayarak, “Yöresel zenginliklerimizi hem ülke genelinde, hem de Avrupa Birliği nezdinde koruma altına almak amacıyla, Aydın Kestanesi için Türk Patent Enstitüsü'nden tescil aldık ve Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunduk. Yöremize özel ayırt edici özelliğe sahip diğer ürünlerimiz için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Coğrafi işaret ilimize, üreticilerimize ve üyelerimiz adına önemli bir vazifedir.” Bu yıl 9.su düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarına, ilk düzenlendiği yıldan bu yana katılımımız olmuştur. Geniş katılımcı kitlesine sahip Yörex Yöresel Ürünler Fuarında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, kardeş Borsalarımız İstanbul Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası ile birlikte ortak alanımızda tanıtımımızı gerçekleştireceğiz. Coğrafi İşaretli ürünlerimizden Aydın Kestanesinden üretilmiş Kestane Şekeri ve Kestane Unu, Aydın İnciri, Aydın Zeytinyağı, Memecik Zeytini, Yamalak Sarısı (Kabası), Aydın Çam Fıstığı(Künar) Zeytinyağlı Sabun, gibi ürünlerimizin yanında, Efelerimizle de ilimizin görsel tanıtımını yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ise, coğrafi işaretlerin yerel özelliklerden ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin ve bu ürünleri üreten üreticinin korunmasını sağladığını belirterek; “Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek önemli ürünler mevcuttur. Coğrafi işaret alınmış ürün hem ülke ekonomisinin hem de turizmin gelişmesini sağlar. Sadece o bölgede üretilen coğrafi işaretti alınmış ürünü yerinde görüp almak isteyen tüketiciler bölgeyi ziyaret edip ekonominin canlanmasını sağlayacaktır. Böyle önemli organizasyonlarla coğrafi işaretin önemi anlatılıp birçok ürüne coğrafi aşaret kazandırmamız gerekmektedir. Rize Ticaret Borsası olarak Rize Çayı ve Rize Kavurması'nda coğrafi işaret alabilmek için çalışmalar başlattık, en kısa zamanda bu ürünler için coğrafi işaret almayı planlıyoruz. Her sene kardeş Borsalarımız İstanbul Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsası'yla birlikte ortak stantta katılım sağladığımız Yörex fuarını organize eden Antalya Ticaret Borsası yönetim kuruluna ve personeline teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı bu fuara ve Rize çayı içmeye davet ediyorum” dedi.