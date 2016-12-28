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28 Aralık 2016 15:43

Kardeş Kılıçdaroğlu’dan ağabeyini kızdıracak hamle

Kardeş Kılıçdaroğlu’dan ağabeyini kızdıracak hamle

28 Aralık 2016 15:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi, Celal Kılıçdaroğlu AK Parti’ye üyelik için başvuracağını açıkladı. AK Parti üyeliğine Ankara’da başvuracağını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek çıkmaya devam edeceğini söyledi.
Başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere CHP’li Didim Belediyesine yönelik iddialarıyla ülke gündemine oturan ve ağabeyi olan CHP Lideri Kemal kılıçdaroğlu’na yönelik söylemlerinin ardından CHP’den ihraç istemiyle disiplin kurulan sevk edilen Celal Kılıçdaroğlu CHP’den istifa etmişti. Kılıçdaroğlu CHP’den ayrılmasından sonra üyelik için AK Partiye başvuracağını açıkladı.Basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu “CHP’den destek göremedim. Kendi içindeki FETÖ’cüleri temizlemedi. Bu yüzden bende AK Partiye geçeceğim.Tüm Aydın ilçelerini de AK Partili belediye yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız kaldı. Bende bu yüzden AK Partiye geçeceğim resmi girişimim olmadı.Yakında başvuracağım. AK Partiden kabul göreceğim inanıyorum. Çünkü mücadelem her zaman AK parti yanında olacak. Tepkilere göğüs gerdim. Ağabeyimin yapacağı tek iş var; buradaki Didim’deki Belediye Başkanı’nı almasıydı; 2 aylık üyeliği olan biri geldi burada belediye başkanı seçildi. Sonra FETÖ’ye bir sürü paralar aktarıldı.Kendisi de zaten FETÖ’cüdür.Bu süreçten sonra mücadelem AK Parti saflarında devam edecektir.Üyelik başvurusunu da Ankara’da yapacağım.”dedi.
Celal Kılıçdaroğlu 2 Ocak’ta Ankara’ya giderek üyelik başvurusunu yapacağını dile getirerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i de ziyaret edeceğini söyledi.



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