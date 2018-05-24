Kardeş şehir Marl heyeti Kuşadası’nı ziyaret etti

Kardeş şehir Marl Belediye Başkanı Arndt’a Marl Protokol Sorumlusu Heike Lueg, Marl Kardeş Şehir Derneği Başkan Yardımcısı Nuri Uzunoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Beatrix Ries eşlik ediyor.

2000 yılından bu yana Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri olan Marl’ın Belediye Başkanı Arndt ve beraberindeki heyet ilk olarak F. Özel Arabul Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. KEGEV Başkanı Şefik Sözer tarafından Kuşadası’nın tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgilendirilen Marl heyeti, çalışmalarını Çalıkuşu Kültür Evi’nde sürdürmekte olan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni (KUŞAKK) ziyaret etti. KUŞAKK üyesi kadınlar tarafından üretilen kuş motifli ürünleri beğeni ile karşılayan Marl heyeti daha sonra Kuşadası Belediyesi Huzur Evi’nde kalmakta olan yaşlıları ziyaret ederek birlikte yemek yedi.

Marl heyeti, programlarının ikinci gününde Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy’u ziyaret etti. Marl Belediye Başkanı Arndt ve beraberindeki heyeti Kuşadası’nda görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Kaymakam Aksoy, Almanya ile Türkiye’nin dostluğunun ebedi olduğunu ifade etti.

Marl Belediye Başkanı Arndt ve beraberindeki heyet Kaymakam Aksoy’a yaptıkları ziyaretin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı ziyaret etti. Marl heyetini Başkan Kayalı ile birlikte Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Erdenk, Etüt ve Proje Müdürü Sibel Filiz Sirer ve Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin karşıladı.

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak Kuşadası’nda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Arndt, Marl Belediyesi olarak Kuşadası ile olan kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini ifade etti. Arndt, Kayalı’yı Ekim ayında Marl kentinde düzenleyecekleri Volks Park Festivali’ne davet etti.

Başkan Kayalı ise kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çekerek “Kardeş şehir ilişkisi turizm kentleri açısından çok daha hayati bir öneme sahip. Marl’la olan sağlam ilişkilerimizin daha da güçlenmesini diliyorum” dedi.

Ziyarette Almanya’da açılan Connective Cities programı, kardeş okul projeleri ve gençlerle ilgili olarak yaşama geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken heyete Kuşadası Belediyesi’nin sosyal ve kültürel projeleri ile ilgili bilgi verildi.