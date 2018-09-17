Kardeş şehir Sınaı'da Kuşadası standına büyük ilgi

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası'nın Romanya'daki kardeş şehri Sinaia'da düzenlenen Sinaia Forever Festivali'ne katıldı. Festivalde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan tanıtım standı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyesi Hakan Turhan ve KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç ile birlikte Belediye Meclisi'nin Eylül ayında aldığı karar doğrultusunda Sinaia Belediyesi'nin davetlisi olarak “Burada ve Şimdi” sloganıyla düzenlenen Sinaia Forever Festivali'ne katıldı. 14 Eylül tarihinde gerçekleşen bir açılış töreni ile başlayan festivalde Başkan Kayalı ve beraberindeki heyet, Sinaia Belediye Başkanı Vlad Oprea ve Bükreş Büyükelçilik Müsteşarı Ali Kılıçaslan Topuz ile bir araya gelerek Kuşadası Belediyesi tarafından Avrupa Birliği'ne sunulan “Şehir Eşleştirme” programı ile öğrenci değişim programı olan “Kar Tanesi Deniz Yıldızıyla Buluşuyor” projelerinin detaylarını görüştü.

Festivalde Romanya Ulusal Kanalı Antena 1, Başkan Kayalı ile bir röportaj yaptı. Başkan Kayalı, Antena 1'e verdiği röportajda Kuşadası'nın tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, iklimi ve konumu ile Türkiye'nin en önemli ve seçkin turistik merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek tüm Romanyalıları tatillerini geçirmek üzere Kuşadası'na davet etti.

Forever Sinaia alanında Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımının yapıldığı bir stant açıldı. Stantta Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli bilgilendirici materyaller ile Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) üyesi kadınlar tarafından üretilen kuş motifli ürünler yer aldı. Yoğun ilgi gören Kuşadası standını Romanya Prensi Nicolea Binder ile Romanya Prensesi Alina Binder ve Moldova'nın Hincesti şehri Belediye Başkanı Alexandru Botnari de ziyaret etti.