Karpuz bu yıl üreticisini güldürdü

Aydın Efeler Zraat Odası başkanı Mehmet Kendirlioğlu, karpuzun da ihracatına yönelik çalışmalar yapılaması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl Aydın’da yüzlerce dönüm alana ekili karpuz para etmeyince tarlada kalmış bazı üreticiler fiyatların toplama ve nakliye parasını dahi karşılamadığı için karpuz tarlalarını sürmüştü. Karpuz üreticisinin yıllardır bir yıl üiyi bir yıl da çok kötü sezon yaşadığını bu sorunun ancak planlı üretimle aşılabileceğini belirten Efeler Ziraat Odası başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Karpuz gibi ürünler plan çerçevesinde ekilmediği için çok ekildiğinde para etmiyor. Az ekildiğinde ise para ediyor. Geçen yıl üreticimiz çok mağdur olmuştu, bu yıl durum iyi. Ancak bu kesinlikle çözüm değil. Karpuzun da ihracatı ile ilgili yurtdışı bağlantılar yapılmalı. İlimiz ve ülke genelindeki pek çok il için üretimi kolay bir ürün. Her şey iç piyasaya bağlı kalıyor. Şu anda perakende fiyatı 1 TL civarında bu da üreticimiz için iyi bir rakam. Daha mutlu bir sezon için AB standartlarına uygun üretim yapmalıyız. Bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik. Şu anda gerek Ziraat Odası’na bağlı tarım danışmanları gerekse özel tarım mühendisleri çiftçilerimizle çalışıyor. Karpuzda da ihracat yolunun açılması gerekiyor” dedi.