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04 Ocak 2017 15:55

Karpuzlu Belediye Meclisi 2017’in ilk toplantısını gerçekleştirdi

Karpuzlu Belediye Meclisi 2017’in ilk toplantısını gerçekleştirdi

04 Ocak 2017 15:55

Karpuzlu Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Tuğrul Ozan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Karacasu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, son zamanlarda yaşanan terör olaylarının ardından gelen şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü belirterek, Meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.
Meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülürken, 6 gündem maddesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 7’nci madde ise, Meclis üyeleri tarafından yapılan gizli oylama sonucunda 3 kişilik denetim komisyonu üyeleri belirlendi.



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