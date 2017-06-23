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23 Haziran 2017 16:01

Karpuzlu Belediyespor’da başkan Mustafa Ünaldı oldu

Karpuzlu Belediyespor Başkanı Tayfun Kale, 3 yıldır yürüttüğü görevini Mustafa Ünaldı’ya devretti.

Karpuzlu Belediyespor’da başkan Mustafa Ünaldı oldu

23 Haziran 2017 16:01


Karpuzlu Belediyespor yönetim kadrosunda görev değişikliğine gidildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kale, iş yoğunluğu sebebiyle yürütmekte olduğu başkanlık görevini 3 yıldır Yönetim Kurulunda Genel Kaptanlık statüsünde bulunan Mustafa Ünaldı’ya devretti.


Yeni Başkan Ünaldı, “Karpuzlu Belediyesporumuz 3 yıldır ilçeye yakışır şekide Aydın futbolunda ve bölge futbolunda söz sahibi. Bu sene Süper Amatör Ligde mücadele edecek olana takımımız, yine hedefi olan şampiyonluk için koşan, mücedeleci bir takım olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda başkan oldum. Karpuzlu halkının her zamanki desteklerini bekliyorum. Hedefimiz 3. Lig” dedi.


Karpuzlu Belediyespor Kulübü yönetim kadrosunda yapılan görev değişikliği sebebiyle Başkanlık görevini üstlenen Mustafa Ünaldı, Onursal Başkan Tuğrul Ozan’ı makamında ziyaret etti. Onursal Başkan Tuğrul Ozan, Karpuzlu Belediyespor yeni Başkanı Ünaldı’ya kulüp flamasını hediye ederek bugüne kadar yürüttüğü Genel Kaptanlık görevinden ötürü teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.




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