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28 Aralık 2016 10:41

Karpuzlu yeni yılı ışıl ışıl bekliyor

Karpuzlu yeni yılı ışıl ışıl bekliyor

28 Aralık 2016 10:41

Karpuzlu Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi ilçenin cadde ve sokaklarındaki ışıklandırma çalışmalarını tamamladı.

2017’ye sayılı günler kala yeni yıl hazırlıklarını tamamlayan Karpuzlu Belediyesi ekipleri, ilçede belirlenen alanları yılbaşı süsleriyle ışıklandırdı. Bazı cadde, sokak ve meydanları renkli ışıklarla süsleyen ekipler, sokak lambalarının direkleri ile ağaçlara yapılan ışıklandırma yaptı.
Karpuzlu Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin girişi ve meydanındaki ağaçlar ve aydınlatma direkleri süslenerek ışıklandırılarak akşam ve geceleri hoş bir görünüme büründü.
Karpuzlu’nun yeni yıla ışıl ışıl gireceğini belirten Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Karpuzlulular ve tüm Aydınlıların yeni yıllarını kutladı. Başkan Ozan, 2017 yılının Aydın’a ve Türkiye’ye barış ve huzur getirmesini temenni etti.



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