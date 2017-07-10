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10 Temmuz 2017 01:21

Karpuzlu’da 3 dönüm tarım arazisi kül oldu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde çıkan yangında üç dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Karpuzlu’da 3 dönüm tarım arazisi kül oldu

10 Temmuz 2017 01:21


Edinilen bilgiye göre; saat 15.30 sıralarında Karpuzlu ilçesine bağlı Şenköyü Mahallesi Köyiçi mevkiindeki ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 su tankeri 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 hizmet aracı, 1 belediye itfaiyesi 2 teknik eleman, 2 memur ve 16 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Köy sakinleri ve jandarma ekipleri de yangının kontrol altına alınması için çalışmalara destek verdi.


Saat 16.45 sıralarında kontrol altına alınan yangında 3 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangından etkilenen bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.




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