Karpuzlu’da tarihi eser operasyonu

Şahsın evinde ve arabasında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu’da yaşayan bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı yolunda ihbar alan, Karpuzlu ve Çine Jandarması’nın yanı sıra KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Abak Mahalesi’nde İ.Ö. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Şahsın evinde ve arabasında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde, para. Kılıç ve portre ele geçiren jandarma eşyalarla birlikte İ.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.