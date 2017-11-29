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29 Kasım 2017 16:55

Karpuzlu’da tarihi eser operasyonu

Aydın Karpuzlu ilçesine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser satışı yapmak isteyen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Karpuzlu’da tarihi eser operasyonu

29 Kasım 2017 16:55

Şahsın evinde ve arabasında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde çeşitli eşyalar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu’da yaşayan bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı yolunda ihbar alan, Karpuzlu ve Çine Jandarması’nın yanı sıra KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Abak Mahalesi’nde İ.Ö. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Şahsın evinde ve arabasında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde, para. Kılıç ve portre ele geçiren jandarma eşyalarla birlikte İ.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.




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