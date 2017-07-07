Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 20:22

Karpuzlu’nun Kurucu Başkanı Cemal Atilla son yolculuğuna uğurlandı

Karpuzlu Belediyesi’nin kurucu başkanı olan ve hayatını kaybeden Cemal Atilla Karpuzlu Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karpuzlu’nun Kurucu Başkanı Cemal Atilla son yolculuğuna uğurlandı

07 Temmuz 2017 20:22


Cemal Atilla için ilk tören, kurucu başkanı olduğu Karpuzlu Belediyesi’nde düzenlendi. Karpuzlu Belediye olduktan sonra 19 Haziran 1971 - 10 Eylül 1980 tarihleri arasında başkanlığını yaptığı Karpuzlu Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, 25. Dönem Milletvekili Fatih Atay, protokol üyeleri, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra çokı sayıda seveni katıldı.


Cenaze töreninde konuşan Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Karpuzlu’nun ilk Belediye Başkanı Cemal Atilla’nın sevgi ve hoşgörü adamı olduğunu belirterek “Barışın, sevginin, hoşgörünün mensubu olmak ve onu haykırmak çok kolay değil, bir öteki için yaşamak bir ötekine hizmet etmek, varlığını bu ilçeye adamak bir erdemdir. Merhum Cemal Atilla başkanda bunu görmekteyiz. Doğrularından, dürüstlüğünden asla taviz vermemiştir. Olduğu gibi yaşamış, düşündüğü gibi karar vermiştir. Cemal Atilla Başkanımız ilçemize hizmet etmiş, güzel izler bırakmıştır. Bu güzel insanın davası hizmet, sevdası Karpuzlu olmuştur. Ruhu şad olsun” dedi.


Belediye önünde düzenlenen törenin ardından Başkan Cemal Atilla’nın cenazesi Yeni Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Karpuzlu Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!