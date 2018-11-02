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Karşı şeride geçen otomobil tüp Kamyonun altına girdi: 1 ölü

Aydın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen otomobil kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Söke-Milas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın'dan Didim istikametine seyir halinde olan Cemil Kürklü (25) yönetimindeki 09 JP 142 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Yalçın İncegüneş yönetimindeki boş tüp kamyonunun altına giren otomobil bir süre sürüklenirken, kamyon ise refüje devrilerek durabildi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği önünde meydana gelen kazaya itfaiye ekipleri başta olmak üzere 112 acil servis ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada otomobil sürücüsü Cemil Kürklü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Yalçın İncegüneş ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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