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Kasapların soğukkanlı müdahalesi bu defa can ve mal kaybını önledi

Aydın’da hayvan pazarında meydana gelen araç yangınında kasapların soğukkanlılığı bu defa can kurtardı.

Aydın'da hayvan pazarında meydana gelen araç yangınında kasapların soğukkanlılığı bu defa can kurtardı. Bir anda alev alıp yanmaya başlayan Belediyeye ait temizlik kamyonundaki yangına müdahale eden hayvan pazarındaki görevli kasaplar önce şoförü kurtardı, ardından araçtaki yangını söndürdü.


Olay sabah saatlerinde Çeştepe yakınlarında bulunan Efeler Belediyesi'ne ait hayvan pazarında meydana geldi. Pazar sonrası satışa sunulan hayvanların bağlandığı bölümleri temizlemeye başlayan Efeler Belediyesi'ne ait temizlik aracı birden yanmaya başladı. Pazar olmadığı için sadece görevlilerin ve kasapların bulunduğu hayvan pazarında temizlik aracının yandığını gören kasaplar, bir yandan temizleme kamyonun şoförünü kurtardı diğer yandan da yanmakta olan araca müdahale etti.


Yanan araç bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülürken, yangının temizlik aracının süpürme ve vakum ünitelerinde oluşan kısa devreden kaynaklandığı belirtildi.

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