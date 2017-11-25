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25 Kasım 2017 12:02

Kaskla lüks motosiklet çalan zanlılar yakalandı

Aydın Efeler merkez ve çeşitli ilçelerde gözlerine kestirdikleri lüks motosikletleri çalıp tanınmamak için de sürekli kask kullanan iki kişi polisin yoğun çalışmaları sonucu yakalandı.

Kaskla lüks motosiklet çalan zanlılar yakalandı

25 Kasım 2017 12:02


Yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen polis, biri bileğinde dövmeli, diğeri de saçında meç olan iki genci sürekli farklı motosikletlerle dolaşırken tespit etti. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis her iki zanlıyı da yakaladı. Görüntüleri ile birlikte hakim karşısına çıkarılan iki genç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Aydın’da son zamanlarda lüks ve pahalı motosikletlerin çalınıp bir süre sonra çeşitli yerlerde terk edilmiş vaziyette bulunmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Nazilli ve Köşk ilçelerinden çalınan motosikletlerden birinin Aydın Efeler Köprülü Mahallesi’nde gece yarısı terk edilmiş vaziyette bulunmasının ardından ekipler Aydın Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerindeki onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Günler süren görüntü çözümü sonrası ekipler iki kafadarın sürekli lüks motosikletlerle il genelindeki değişik içe ve mahallelerde gezinti yaptığını belirledi. Motosikletleri kullanan kişilerin aynı ancak plaka ve modellerinin farklı olduğunu belirleyen ekipler şahısların eşkalinden yola çıkarak kimliklerini belirledi.


Aydın Efeler ilçesinden 5, Köşk ve Nazilli ilçesinden 2 olmak üzere toplam 7 ayrı motosiklet hırsızlığının zanlılarının kuralları uymak için değil tanınmamak için kask takan 19 yaşındaki R.C. ile 18 yaşındaki T.T. olduğu belirlendi. Her iki zanlı da güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntülerle birlikte adliyeye sevk edildi.


Her iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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