Kağıt ile deriden oyma ve kesme yöntemleriyle yapılan üç boyutlu katı sanatı eserleri Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde görücüye çıktı. Serginin açılışına Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, Müdür Yardımcısı Belgin Arslan Demir, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Yusuf Kalın kurslarının bir yıldır devam ettiğini belirterek, "Kat-ı eski bir Türk süsleme sanatıdır. Bunun hala yaşatılıyor olması sanat adına çok değerli. Yaklaşık 100 kursiyerimiz, kursumuzu başarılı olarak tamamlayarak belge almaya hak kazandı Kurs boyunca kursiyerlerimize ve kurs hocamıza desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan ve Efeler Halk Eğitim Merkezi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi 1 Haziran Cumartesi gününe kadar açık kalacak.